Bizerte : un ouvrier retrouvé mort dans le puits d’une huilerie

Un drame s’est produit dans une huilerie de la région d’El Alia, où le corps d’un ouvrier a été retrouvé au fond d’un puits destiné à la collecte de la margine.

Selon les informations rapportées par le correspondant d’IFM à Bizerte, Ridha Hellal, l’homme, originaire de la localité de Hriza, avait disparu dans la nuit de dimanche à lundi. Après une journée de recherches, les secours ont finalement localisé son corps grâce aux images des caméras de surveillance de l’huilerie.

Les circonstances exactes de sa chute restent à déterminer, mais l’incident a suscité une vive émotion dans la région.