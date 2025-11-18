Quatre décisions de démolition de constructions illégales bâties sur le domaine maritime public dans la zone Bormet El Gotrane-Ras Angela à Bizerte-sud ont été exécutées lundi.

Le représentant de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL) à Bizerte, Maher Kcherem a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les occupations anarchiques du domaine public et privé de la région.

Cette campagne de démolition se poursuivra dans d’autres régions avec la participation des équipes de contrôle mixte, a ajouté la même source à l’Agence TAP.