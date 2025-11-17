Tunisie : lancement d’un atelier sur la lutte contre la violence numérique

Les travaux d’un atelier sur le plan national de lutte contre la violence numérique à l’égard des femmes et des filles, ont démarré ce lundi au siège du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) et se poursuivront jusqu’au 18 novembre.

La chargée de la gestion des affaires féminines au ministère de la Famille, des Femmes, de l’Enfance et des Personnes âgées, Hanen Benzarti, a indiqué que ce plan s’inscrit dans le cadre du premier axe de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, relatif à la prévention de la violence à l’égard des femmes. Elle a précisé que l’élaboration de ce plan a débuté en 2023 à la suite d’une série de consultations et de rencontres avec différentes structures gouvernementales et composantes du tissu associatif.

Benzarti a souligné que le plan vise à mettre en place les bases d’un changement des mentalités et à mettre fin aux différentes formes de violence à l’égard des femmes, ainsi qu’à ancrer les valeurs du respect de la dignité humaine et de la préservation de la dignité des femmes, des filles, des enfants et des personnes âgées.

Le plan comprend six axes principaux, dont la prévention et la sensibilisation, l’ancrage d’une culture d’égalité et de respect des droits, le renforcement des capacités des structures gouvernementales et du tissu associatif actif dans ce domaine, l’amélioration des mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence, la promotion de la coopération et du travail conjoint entre les différents acteurs, et l’élaboration de politiques éducatives et de sensibilisation consacrant les valeurs d’égalité et de protection des droits de l’homme, avec la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation.