Trente artefacts de Zama Regia restaurés en Italie rejoignent le Musée du Bardo

Trente artefacts issus des fouilles archéologiques de Zama Regia, dans le gouvernorat de Siliana, ont regagné leur place au Musée National du Bardo, après leur restauration en Italie, a annoncé le ministère des Affaires culturelles.

Selon un communiqué publié lundi en fin d’après midi, le placement de ces objets s’est effectué en présence de représentants du ministère, de l’Institut national du patrimoine (INP) et de la Douane tunisienne. Après inspection par les experts de l’INP et les agents de la Douane, l’état des pièces a été jugé satisfaisant, permettant leur transfert en toute sécurité au Musée en prévision de leur exposition, prévue pour fin janvier 2026.

Ces artefacts ont été exposés dans l’exposition “La Magna Mater de Zama” à Rome, qui s’est tenue du 5 juin au 5 novembre 2025 au Parco Archeologico del Colosseo. Organisée en collaboration entre l’INP et le Parc archéologique du Colisée, cette exposition itinérante sera présentée au Musée national du Bardo à partir de janvier 2026. Cette étape tunisienne était initialement prévue pour le mois de décembre prochain.

Les artefacts exposés à Rome ont en effet été découverts grâce aux fouilles menées entre 1995 et 2007, sous la direction du chercheur tunisien Fethi Bejaoui. Ces pièces, principalement des sculptures et des instruments rituels, sont liées aux cultes religieux pratiqués dans les temples antiques de Zama. Elles font partie d’une vaste collection couvrant plusieurs périodes de l’histoire de la région, avant et après J.-C.

Les artefacts ont été restaurés dans les laboratoires du Parc archéologique du Colisée, avec la participation d’une équipe tunisienne. Une assurance internationale de 3,4 millions d’euros a été souscrite pour la protection des objets lors de leur transfert vers Rome.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la coopération archéologique entre la Tunisie et l’Italie, renforcée par un accord signé en septembre 2024, visant à préserver et valoriser le site de Zama Regia. Un budget de 800 000 euros, alloué par la partie italienne sur quatre ans, soutient ce projet de réhabilitation.

Le partenariat bilatéral, entamé dans les années 1960, a été célébré en avril 2025 au musée du Bardo, à l’occasion des 60 ans des missions archéologiques communes entre la Tunisie et l’Italie.