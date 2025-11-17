Taekwondo : Moataz Ifaoui décroche le bronze aux Jeux de la Solidarité Islamique 2025

Le taekwondoïste tunisien Moataz Ifaoui s’est illustré aux Jeux de la Solidarité Islamique en Arabie Saoudite en décrochant la médaille de bronze dans la catégorie des +82 kg.

L’athlète a remporté son combat pour la troisième place en s’imposant 2-0 face au Turc Emre Atesli. Cette performance constitue la deuxième médaille de bronze tunisienne en taekwondo lors de cette édition, après celle obtenue par Mohamed Amine Zoghlami en -54 kg. Avec cette nouvelle distinction, la Tunisie porte son bilan total à 12 médailles, dont 2 en or, 3 en argent et 7 en bronze.

 

 