Sfax : bras de fer autour des négociations salariales, les syndicats maintiennent la grève

Les cadres syndicaux du secteur privé à Sfax ont affirmé dimanche que la grève prévue le 18 novembre dans 68 entreprises de la région est « légale et légitime » en réponse à ce qu’ils qualifient de « campagnes malveillantes » de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA) de Sfax.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion au siège de de l’Union régionale du travail (URT) de Sfax, les syndicats ont réaffirmé “leur attachement à leur droit à une augmentation salariale pour 2025, face à la hausse des prix et au recul du pouvoir d’achat, soulignant que celle-ci nécessite « l’ouverture d’un nouveau cycle de négociations ».

Ils ont précisé que la grève du 18 novembre répond aux revendications des travailleurs, qui réclament une augmentation salariale pour 2025, comme dans les autres secteurs, et s’inscrit dans la continuité.

Le syndicat a rappelé que la grève s’inscrit dans la continuité de la décision prise lors de la réunion des cadres syndicaux du 27 septembre dernier. Ils dénoncent “le refus de l’autorité de tutelle d’engager des négociations avec leurs structures représentatives », en contradiction avec l’accord du 23 mai 2025 qui prévoyait l’ouverture de nouvelles négociations pour les augmentations de 2025, 2026 et 2027.

Le communiqué précise que la grève sera observée sur les lieux de travail, avant un rassemblement au siège de l’URT à partir de 8h30, suivi d’une marche en direction du siège du gouvernorat de Sfax.