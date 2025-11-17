Nabeul : Des protestataires appellent à fermer la décharge anarchique d’Oued Limam

Un mouvement de protestation a été observé, lundi, devant le siège de la délégation de Kélibia (gouvernorat de Nabeul) pour revendiquer la fermeture de la décharge anarchique d’Oued Limam.

Au cours de cette manifestation organisée à l’appel du bureau de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) à Korba et l’Union locale du travail à Kélibia-Hammam Laghzez, les protestataires ont appelé à respecter le droit des habitants de la région à un environnement sain et à lutter contre la propagation de la pollution issue des décharges informelles.

Le secrétaire général de l’Union locale du travail Kélibia-Hammam-Laghzez, Adel Kochti a proposé comme alternative l’exploitation immédiate du centre de tri et de transformation des déchets ménagers, créé dans la région depuis deux ans moyennant un coût de 1,6 million de dinars.

De son coté, Néjib Bouzakoura, activiste de la société civile, a souligné la nécessité de mettre fin au rejet des déchets dans l’Oued Limam entraînant la propagation de maladies respiratoires et la dégradation de l’écosystème.