Industrie nautique : le yacht de Cristiano Ronaldo est 100 % tunisien

La Tunisie, véritable référence africaine dans la construction nautique, se retrouve paradoxalement oubliée dans le projet de loi de finances 2026, qui ne prévoit aucune mesure d’appui pour ce secteur stratégique.

Montassar Dhiaf, président du Groupement professionnel des industries nautiques relevant de la Conect, a tiré la sonnette d’alarme en rappelant que le savoir-faire tunisien attire des clients prestigieux du monde entier, à l’image de Cristiano Ronaldo, qui a acquis un yacht fabriqué à Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte.

Il a souligné que l’industrie maritime tunisienne maîtrise aujourd’hui la construction de yachts, de bateaux de plaisance, de navires de pêche au thon, mais aussi de bâtiments militaires entièrement conçus localement depuis 2015, sans oublier les innovations dans les navires intelligents télécommandés dédiés à la surveillance côtière.