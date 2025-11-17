Bizerte : deux adolescents secourus en mer après une tentative de migration en kayak

Deux adolescents de moins de 17 ans ont été secourus par les unités mixtes de la Garde maritime de Bizerte, avec le soutien de la Marine nationale, après avoir tenté de rejoindre les côtes italiennes en kayak, selon une source sécuritaire responsable.

Disparus samedi soir, les deux adolescents originaires d’un quartier populaire du nord de Bizerte, ont été localisé au terme de 12 heures de recherches à 25 milles au nord-est de Ras Jebel.

Ils ont reçu les premiers soins avant d’être transférés au port de plaisance de Bizerte, où des procédures officielles sont en cours.