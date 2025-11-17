Baccalauréat 2026 : le ministère de l’Éducation détaille les mesures pour les candidats en situation de handicap

Le ministère de l’éducation a publié, lundi, les mesures exceptionnelles qui seront appliquées au cours des épreuves écrites et pratiques de l’examen du baccalauréat (session 2026) en faveur de certains candidats en situation de handicap et ayant des troubles spécifiques de l’apprentissage, après vérification de leurs dossiers médicaux, selon un communiqué de la direction générale des examens.

Ces nouvelles mesures permettront aux candidats en situation de handicap physique qui souffrent de lenteur dans l’écriture d’obtenir un temps supplémentaire équivalent à un tiers du temps légal attribué à chaque épreuve, avec la mise à disposition d’une salle spéciale pour le candidat. Les candidats inaptes à l’écriture peuvent faire appel à un élève pour les aider.

Le ministère a établi un ensemble de mesures spécifiques pour les candidats ayant une déficience visuelle, selon son degré, dont l’agrandissement de la taille du texte pour les candidats ayant un handicap visuel modéré, l’octroi d’un tiers du temps légal et la mise à disposition d’une salle spéciale, avec la possibilité de demander l’aide d’un élève.

Les candidats souffrant d’une perte de vision soudaine bénéficieront des mêmes mesures avec la mise à disposition d’un “lecteur” pour les sujets d’examen.

Les candidats souffrant d’un handicap auditif sont autorisés à utiliser des appareils auditifs et bénéficient, à l’instar de ceux ayant un handicap mental léger, d’un tiers de temps supplémentaire et d’une salle spéciale.

Le communiqué comprend également les mesures destinées aux candidats ayant des troubles spécifiques de l’apprentissage, des troubles du spectre autistique et des enfants de la lune, telles que l’agrandissement de la taille du texte, l’octroi d’un tiers de temps supplémentaire, et la possibilité de faire appel à un élève ainsi que l’aménagement d’une salle pour accueillir les enfants de la lune.

S’agissant des épreuves pratiques, les mesures comprennent l’agrandissement de la taille du texte, l’autorisation d’utiliser des appareils auditifs, un tiers de temps supplémentaire pour chaque épreuve, avec la mise à disposition d’un espace privé pour le candidat si besoin. Les candidats souffrant de diabète sont autorisés à utiliser un appareil pour mesurer leur taux de sucre dans le sang.

La direction générale des examens a précisé qu’une ou plusieurs mesures seront appliquées, en fonction de la situation de chaque candidat.