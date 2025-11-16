Tunisie : l’usage des chèques s’effondre en 2025, remplacé par les paiements électroniques

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a annoncé une baisse spectaculaire de l’utilisation des chèques en Tunisie en 2025, leur nombre ayant été réduit à près du tiers par rapport à 2024. Le volume des chèques émis est passé de 12,254 millions en 2024 à seulement 4,066 millions en 2025, tandis que l’usage des « lettres de change » a fortement progressé, passant de 833 000 documents au premier semestre 2024 à plus de 2,124 millions durant la même période en 2025.

Parallèlement, les transferts électroniques ont connu un essor remarquable depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques, doublant pour atteindre 37,687 millions d’opérations contre 16,914 millions l’année précédente. Sur le plan judiciaire, Leïla Jaffel a précisé que la situation de 1 592 détenus impliqués dans des affaires de chèques a été régularisée, entraînant leur libération.

Le nombre total de prisonniers pour ces délits a ainsi chuté à 222 personnes au 14 octobre 2025, contre 442 en août 2024, tandis que 43 332 personnes ont bénéficié d’une régularisation définitive de leur dossier.