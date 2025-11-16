Tunisie : la production nationale de pétrole chute de 10 % à fin septembre 2025

La production nationale de pétrole brut a enregistré un net recul à fin septembre 2025, diminuant de 10 % par rapport à la même période en 2024 pour s’établir à 923 000 tonnes, selon le dernier rapport de conjoncture publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Le rythme de production, désormais de 29,1 mille barils par jour, a baissé dans la majorité des champs pétroliers, notamment à Ashtar, Nawara, Baraka et Adam, tandis que quelques concessions comme Zawia, Garmada/El Aïn et Bir Ben Tartar ont affiché des progressions notables. Plusieurs arrêts techniques liés à des travaux de maintenance ont également impacté les niveaux de production, notamment dans les concessions Chrouq, Dorra, Anqeed Est ou encore Ben Fessi-Sud. Le secteur gazier n’échappe pas à cette tendance baissière, avec une diminution de 9 % des ressources en gaz naturel et un recul de 10 % de la redevance en nature du gaz algérien, désormais entièrement attribuée à la STEG.

Dans le même temps, les achats de gaz algérien ont augmenté de 19 %, portant l’approvisionnement national en gaz naturel à 3 831 mille tep, une évolution qui modifie la structure énergétique du pays au profit des importations.