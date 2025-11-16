Algérie : Tebboune crée 11 nouvelles wilayas et relance les grands projets stratégiques

L’Algérie a franchi une nouvelle étape dans sa réorganisation territoriale avec la création de onze wilayas supplémentaires dans les Hauts-Plateaux et le Sud, une décision entérinée lors du Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune.

Cette extension administrative s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis 2022 et vise à rapprocher l’État des citoyens tout en renforçant le développement équilibré de régions stratégiques. La réunion a également été l’occasion de faire le point sur plusieurs projets majeurs, notamment l’avancement du gigantesque complexe minier de Gara Djebilet et de la ligne ferroviaire Tindouf–Béchar, essentiels à la stratégie de diversification économique du pays.

Le gouvernement a en outre insisté sur l’accélération du chantier du nouveau CHU de Constantine, destiné à améliorer l’offre de soins dans l’Est, ainsi que sur la poursuite de la transformation numérique de l’administration grâce à l’acquisition d’équipements spécialisés. Ensemble, ces décisions tracent les contours d’une nouvelle dynamique nationale, alliant modernisation, développement économique et meilleure gouvernance territoriale.