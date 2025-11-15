Résistance aux antibiotiques : une “pandémie silencieuse”

Des spécialistes de la santé ont souligné, au cours d’une journée de sensibilisation organisée samedi à la cité des sciences à Tunis, que la résistance aux antibiotiques est une pandémie silencieuse nécessitant une mobilisation nationale.

Placée sous le thème “Agissons maintenant pour protéger notre présent et sécuriser notre avenir”, cette journée a été organisée à l’initiative de l’Organisation mondiale de la santé animale, en partenariat avec plusieurs ministères et structures nationales.

Les participants à cette journée, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation à la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques (du 18 au 24 novembre) ont indiqué que la résistance aux antibiotiques est l’une des plus grandes menaces pour la santé au cours du 21e siècle, précisant que ses répercussions sanitaires et économiques sont graves et nécessitent une mobilisation pour lutter contre ce phénomène.

La responsable du programme “Une seule santé” à l’Organisation mondiale de la santé animale (Bureau régional pour l’Afrique du Nord) Nadia Ben Brik a affirmé que la mauvaise utilisation des antibiotiques est la principale cause de la propagation des bactéries résistantes, illustrée notamment dans la prise d’antibiotiques sans ordonnance, l’utilisation des médicaments non adaptées à l’infection, ou l’interruption du traitement.

Elle a affirmé que la lutte contre la pandémie de résistance aux antibiotiques doit se faire dans le cadre d’une approche “Une seule santé”, soulignant que la consommation des viandes ou des produits végétaux contenant des résidus d’antibiotiques, constitue un danger pour la santé.

Ben Brik a souligné l’importance de sensibiliser les agriculteurs à l’importance de consulter des vétérinaires avant l’administration des antibiotiques, de rationaliser leur utilisation et de ne pas abattre les animaux immédiatement après le traitement, ajoutant que ces pratiques sont fondamentales pour protéger la santé humaine, animale, végétale et environnementale.

De son côté, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé animale pour l’Afrique du Nord Rachid Boukaddour, a précisé que la résistance aux antibiotiques cause chaque année plus de 1,27 million de décès directs dans le monde, avec des prévisions selon lesquelles ce nombre pourrait dépasser 10 millions de décès par an d’ici 2050, en cas de non intervention par le biais de mesures urgentes.

Dans ce contexte, le directeur général de la santé Walid Naija a souligné l’engagement de la Tunisie à faire face à la résistance aux antibiotiques à travers la mise en œuvre du plan national adopté depuis 2019, qui porte sur la surveillance et la prévention des infections ainsi que la rationalisation de l’utilisation des antibiotiques dans différents secteurs.

Il a précisé que cette journée nationale constitue une occasion pour renforcer le dialogue et la coopération entre les ministères de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et d’autres structures concernées, et pour sensibiliser les citoyens à l’importance de la lutte contre cette pandémie silencieuse.

A noter que plusieurs prix ont été remis aux lauréats du concours lancé par l’Organisation mondiale de la santé animale en partenariat avec les ministères de la santé, de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de la pêche et de l’environnement dans les écoles et les universités.

Ces prix ont été remis à trois élèves ayant réalisé des œuvres artistiques de sensibilisation sur la résistance aux antibiotiques et à une étudiante qui a réalisé une vidéo de sensibilisation sur le même thème.

Il convient de rappeler que cette journée de sensibilisation a été organisée en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, dans le cadre d’un projet commun visant à soutenir la mise en œuvre du plan national de lutte contre la résistance aux antibiotiques en Tunisie, en adoptant l’approche “Une seule santé”.