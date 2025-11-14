Tunisie : Une application mobile bientôt disponible pour suivre les transports publics en temps réel

Le ministère du Transport a annoncé le lancement d’un projet visant à moderniser le suivi et l’exploitation des transports publics en Tunisie grâce à un système intégré d’information destiné aux voyageurs et aux entreprises de transport.

Répondant à une question écrite de la députée Manal Bedida, le ministère a précisé que ce projet, actuellement en phase d’appel d’offres, sera financé par le Fonds de développement des communications et des technologies de l’information. Le dispositif prévu offrira aux sociétés de transport des outils d’aide à la décision, d’optimisation des ressources, de gestion du carburant et de maintenance.

Pour les usagers, il permettra de consulter en temps réel les horaires et l’arrivée des bus, métros ou trains via des écrans installés dans les principales stations, une application mobile dédiée et un portail en ligne. Cette initiative ambitionne d’améliorer considérablement la qualité du service et l’expérience des voyageurs dans tout le pays.