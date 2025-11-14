Tunis accueille le 2e Forum méditerranéen de l’IA : innovation et coopération au rendez-vous

La Tunisie s’apprête à accueillir les 20 et 21 novembre 2025 la deuxième édition du Forum méditerranéen de l’intelligence artificielle à la Cité de la Culture “Chedly Klibi” à Tunis.

Cet événement majeur rassemblera plus de 2 000 participants, parmi lesquels experts internationaux, chercheurs, décideurs, entrepreneurs et start-up, autour du thème : « Quelles solutions l’intelligence artificielle peut-elle apporter face aux défis actuels des pays méditerranéens ? ». Placé sous le patronage du ministère tunisien des Technologies de la communication et du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le forum vise à stimuler la coopération régionale et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’innovations technologiques. Les discussions porteront sur l’application de l’IA dans des secteurs stratégiques comme la santé, l’éducation, l’agriculture ou la gouvernance, tout en mettant l’accent sur l’innovation responsable et durable.

Au programme : conférences, ateliers interactifs et espaces d’échanges, offrant aux acteurs publics et privés l’opportunité de nouer des partenariats et de renforcer l’écosystème méditerranéen de l’intelligence artificielle.