Nabeul : Dépistage et prévention à l’occasion de la Journée mondiale du diabète

Une journée régionale de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle a été organisée, vendredi, par la direction régionale de la santé, sous le thème “Préservons notre santé par la prévention et le dépistage précoce”, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre.

Cette action de sensibilisation et de prévention s’est tenue dans l’ensemble des centres de santé de base, des circonscriptions sanitaires et des consultations externes des hôpitaux locaux du gouvernorat de Nabeul, a indiqué à la TAP, la responsable de l’éducation sanitaire à la direction régionale de la santé, Zohra Ben Aichaouia

L’initiative a ainsi mobilisé 116 dispensaires, 7 consultations externes et 5 salles de soins répartis dans l’ensemble des délégations.

Outre les opérations de dépistage du diabète et de l’hypertension, la journée a été marquée par l’organisation de séances d’éducation sanitaire destinées aux usagers des établissements de santé, afin de renforcer l’information sur le diabète, ses symptômes, ses causes, ses complications et les moyens de prévention.

La responsable a souligné l’importance du dépistage précoce pour prévenir les complications graves du diabète et a rappelé la nécessité d’un mode de vie sain reposant sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi médical constant.

Elle a également alerté sur les principales complications de la maladie, dont la perte de la vue, l’insuffisance rénale, l’hypertension, les AVC et les amputations, rappelant ses symptômes les plus fréquents, tels que la soif excessive, les mictions répétées, la fatigue, la perte de poids et la lenteur de cicatrisation.