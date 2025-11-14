Gabès : nouveaux cas d’asphyxie d’élèves liés aux gaz toxiques du Groupe chimique

La ville de Gabès a une nouvelle fois été frappée, vendredi 14 novembre 2025, par un grave incident environnemental : plusieurs élèves de l’école primaire de la rue El Ouaha ont souffert de symptômes d’asphyxie, attribués selon les premiers constats aux émanations toxiques provenant du Groupe chimique.

Cet épisode, qui s’ajoute à une série d’événements similaires survenus ces dernières années, relance les inquiétudes des habitants et des organisations locales face à une pollution persistante. Les élèves ont commencé à présenter des difficultés respiratoires, des vertiges et des nausées dès le début de la matinée, ce qui a conduit l’établissement à alerter rapidement les autorités sanitaires et sécuritaires. Les classes ont été évacuées et les enfants pris en charge médicalement. Cet incident survient alors que se poursuit le procès intenté contre le Groupe chimique, dans lequel les plaignants demandent la suspension immédiate de certaines unités industrielles, s’appuyant sur de nombreuses attestations médicales signalant asphyxies, troubles respiratoires et paralysies.

Accusé de rejets toxiques dans l’air, la mer et les sols — notamment du phosphogypse —, le complexe industriel est au centre d’une mobilisation citoyenne croissante, illustrant la tension entre impératifs économiques et droit fondamental à un environnement sain.