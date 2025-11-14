Dalila Msaddak : “L’état de Jawhar Ben M’barek est grave, ses reins sont menacés”

L’avocate Dalila Msaddak a indiqué que son frère, Jawhar Ben M’barek, a été transféré à l’hôpital la veille, où il a passé la nuit jusqu’à 14h. Les médecins ont constaté la présence d’une substance toxique extrêmement dangereuse pour les reins, résultant d’un début de destruction musculaire provoqué par une déshydratation sévère. Elle a précisé qu’il a reçu un traitement médical, mais sans perfusions nutritives, à sa demande, car il poursuit son grève de la faim et refuse toute interruption. Elle a également signalé d’autres symptômes alarmants : difficulté à marcher et à parler de façon fluide, insomnie marquée et perte de poids rapide.