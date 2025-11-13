Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Temps peu nuageux la nuit sur la plupart des régions avec apparititon de brouillard local sur les régions côtières de l’Est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le vent soufflera du secetur Sud relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré ailleurs.

La mer sera très agitée dans le Nord et peu agitée à progressivement agitée dans le reste des côtes. Les températures nocturnes seront comprises généralement entre 11 et 16 degrés et seront aux alentours de 09 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.