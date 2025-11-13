Hypertension infantile : le nombre d’enfants touchés a presque doublé en 20 ans !

L’hypertension artérielle, longtemps considérée comme une maladie d’adulte, devient aujourd’hui un véritable fléau silencieux chez les plus jeunes. Une étude internationale de grande ampleur, publiée dans The Lancet Child & Adolescent Health, révèle en effet que le nombre d’enfants et d’adolescents touchés par cette affection a presque doublé en vingt ans.

En cause : une combinaison alarmante de facteurs liés au mode de vie moderne — alimentation déséquilibrée, sédentarité croissante et explosion des cas d’obésité infantile. Plus de 114 millions d’enfants dans le monde souffriraient désormais d’hypertension, les exposant dès leur plus jeune âge à un risque accru de maladies cardiovasculaires et rénales. Pire encore, 8 % des jeunes présentent une pré-hypertension, un état précurseur souvent ignoré mais susceptible d’évoluer vers une hypertension chronique à l’âge adulte.

Face à cette tendance inquiétante, les experts appellent à une mobilisation urgente pour instaurer des habitudes alimentaires saines, encourager l’activité physique et renforcer le dépistage régulier dès l’enfance.