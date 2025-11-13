Fonction publique : plus de 51 000 recrutements prévus en 2026

L’année 2026 sera bien l’année de la reprise des recrutements dans la fonction publique, a lancé la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi.

“Contrairement aux années précédentes où les recrues ont ciblé certains corps spécifiques, l’année 2026 sera bien marquée par la reprise des recrutements publics et de la régularisation de la situation de plusieurs corps”, a-t-elle encore ajouté lors d’une plénière commune de l’ARP et du CNRD consacrée à l’examen du budget de son département.

Pour le volet recrutements publics, la ministre a indiqué que 51878 postes seront ouverts au titre de l’année 2026.

S’agissant de la régularisation de la situation de certains corps, la ministre a précisé que cette opération concernera 12942 ouvriers de chantiers, 1350 titulaires de doctorat et 13837 enseignants suppléants du primaire et du secondaire en plus de 1066 professeurs d’éducation physique.

Cette orientation officielle conjuguée à l’augmentation des salaires, s’inscrit dans le droit-fil du rôle de l’État dans la consolidation de la justice sociale, a-t-elle soutenu.

Tout en avouant l’impact de ces mesures sur le déficit budgétaire, estimé à 6,4 % selon le projet de loi de finances 2026, la ministre a rassuré que la relance de l’investissement permettra d’en atténuer les incidences.

Evoquant les recettes fiscales de l’Etat, la ministre des finances a affirmé que la Direction générale des impôts (DGI) est parvenue à collecter jusqu’à la fin du mois d’octobre près de 5498,4 MD, dont 1274,3 MD ont été recouverts par voie directe.

Elle a ajouté que la Direction des impôts a dressé un fichier des assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) encore sans identifiant fiscal, indiquant que cette situation a ciblé 4957 personnes au titre de l’année 2024, ce qui a permis de recouvrer des recettes s’élevant à 555 MD.

La ministre a par ailleurs ajouté que la direction des impôts poursuit ses efforts dans le cadre d’une enquête de terrain ciblant 39542 personnes jusqu’à fin du mois de septembre 2025.

Cette opération, a-t-elle révélé, a abouti à la régularisation de la situation d’un grand nombre de contribuables, d’identifier d’autres avant de procéder à leur intégration dans le secteur formel.

Tout en soulignant que ces efforts déployés visent à consacrer la justice fiscale, la ministre des finances a précisé que les mécanismes mis en oeuvre dans le cadre cette enquête de terrain privilégient une démarche centrée sur la sensibilisation et l’information.

Et la ministre de révéler encore que le nombre d’identifiants fiscaux créés en 2025 a atteint 30583 en plus de 4843 identifiants recensés dans le cadre du programme de l’autoentrepreneur.

La ministre a par ailleurs fait état de régularisation de la situation de 115 concessionnaires de marché ayant exercé leurs activités jusqu’en 2022 sans pour autant avoir déposé les déclarations requises.

Face à cette situation, la ministre a souligné qu’il reste encore beaucoup à faire pour garantir l’équité fiscale, appelant à une véritable réconciliation entre l’administration fiscale et le contribuable.

Evoquant le dossier des entreprises publics, la ministre des finances a précisé que des mesures de soutien ont prises en faveur de ces structures dans le cadre des budgets précédents ainsi qu’au titre du budget de 2026.

Elle a dans ce contexte affirmé que certains entreprises publiques sont en voie de redressement alors d’autres sont encore en difficulté, écartant en contrepartie toute éventualité de leur cession.

Revenant sur les raisons de cette situation, la ministre a pointé des problèmes d’ordre structurel liés aux prix et à la capacité d’employabilité, soulignant que la présidence du gouvernement déploie des efforts en vue d’examiner en profondeur ce dossier dans le cadre d’une vision stratégique globale.