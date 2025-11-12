Tunis : huit ans de prison pour une jeune femme accusée de trafic de drogue devant une école

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu un verdict sévère à l’encontre d’une jeune femme reconnue coupable de trafic de drogue au sein d’un établissement scolaire.

La prévenue a été condamnée à huit ans de prison et à une amende de 10 000 dinars, selon plusieurs sources médiatiques concordantes. Son arrestation a eu lieu devant une école du quartier du Djebel El Ahmar, où les forces de l’ordre ont saisi en sa possession 480 comprimés de stupéfiants et 188 morceaux de cannabis.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la gravité du phénomène de la drogue dans les milieux scolaires et la détermination des autorités tunisiennes à lutter contre ce fléau qui menace la jeunesse.