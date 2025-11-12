Gabès : nouveaux cas d’asphyxie dans un lycée à cause du complexe chimique

De nouveaux cas d’asphyxie ont été signalés parmi les élèves de l’Institut Chatt Essalem à Gabès, à la suite d’un probable dégagement de gaz toxiques provenant des unités du complexe chimique voisin.

Cet incident, qui s’ajoute à une série d’épisodes similaires, a ravivé la colère des habitants et relancé la mobilisation du mouvement « Stop Pollution », déterminé à faire pression pour la fermeture définitive des installations polluantes. Alors que la ville suffoque littéralement sous les émanations industrielles, la population exprime son exaspération face à l’inaction des autorités et à l’indifférence du pouvoir central.

À la veille d’une nouvelle manifestation prévue devant le tribunal de première instance, Gabès s’impose une fois de plus comme le symbole d’un combat citoyen pour le droit fondamental à un environnement sain, face à un système qui semble encore privilégier les intérêts économiques au détriment de la santé publique.