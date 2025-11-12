Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a déclaré que la situation sécuritaire du pays est « relativement stable et s’améliore incessamment » malgré les changements survenus dans le contexte régional et mondial.

Il a, dans ce contexte, passé en revue les efforts déployés par les forces de l’armée et de sécurité, notamment, à travers des opérations proactives dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et dans l’anticipation des mouvements des éléments suspects.

Lors de la séance plénière conjointe des deux chambres législatives, qui s’est tenue, mardi, après-midi, au palais de Bardo, consacrée à l’examen de la mission du ministère de la Défense nationale, le ministre a souligné l’ampleur des défis posés par un contexte géopolitique “ambigu et incertain” en voie de transformation.

Face à ces défis de taille, le ministre a affirmé que l’institution militaire est appelée à faire preuve de riposte rapide à travers l’élaboration d’une approche fondée sur une évaluation objective et approfondie de la situation actuelle.

Pour y parvenir, a-t-il recommandé, l’institution militaire est appelée à traiter pro-activement avec les changements en s’efforçant d’acquérir les capacités nécessaires au maintien d’un haut niveau de préparation et d’aptitude d’intervention lui permettant de réagir avec promptitude et efficacité requises face aux crises récurrentes.

Par ailleurs, le ministre de la Défense a affirmé que la protection des frontières et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sont deux volets qui figurent au fronton des priorités fixées par l’institution militaire.

Il a dans ce contexte mis en avant les efforts continus déployés pour contrer les menaces à différents niveaux – de manière préventive, par le biais du renseignement et de la préparation afin de défendre l’intégrité territoriale du pays.

Il a déclaré que ces efforts et opérations sur le terrain ont permis de resserrer l’étau autour des éléments terroristes, ce qui a permis d’anticiper leurs mouvements et de les priver de toute initiative pour mener des attaques.