La sœur de Mourad Zeghidi appelle à une mobilisation digitale pour la libération de son frère

La sœur du journaliste Mourad Zeghidi, Meriem Zeghidi Adda, a lancé, mardi 11 novembre 2025, une campagne de soutien en ligne pour dénoncer la détention prolongée de son frère, emprisonné depuis un an et demi.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle a appelé à la mobilisation du public afin de sensibiliser l’opinion à ce qu’elle qualifie d’injustice. Cette initiative intervient alors que Mourad Zeghidi, arrêté le 11 mai 2024, est poursuivi pour blanchiment d’argent, des accusations jugées controversées par plusieurs observateurs. Son dossier est également lié au décret 54, un texte critiqué par les défenseurs des droits humains pour son utilisation dans des affaires considérées comme sensibles ou à caractère politique.

À l’approche de sa prochaine audience, prévue pour le 20 novembre 2025, de nombreuses voix issues de la société civile expriment leur préoccupation face à la durée de sa détention et aux conditions entourant son procès.