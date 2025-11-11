Issam Lahmar : les hausses de salaires et de retraites seront fixées par décret

“Les augmentations des salaires et des pensions de retraite prévues par le projet de loi de finances 2026 pour les années 2026, 2027 et 2028 ont été élaborées conformément aux procédures légales”, a fait savoir, mardi, le ministre des affaires sociales Issam Lahmar.

S’exprimant lors d’une séance conjointe tenue au Parlement entre la Commission de la santé, de la femme, des affaires sociales et des personnes handicapées et la Commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’examen du projet de budget du ministère, Lahmar a précisé que le Code du travail prévoit trois mécanismes pour l’augmentation des salaires, soit à travers un accord contractuel individuel, soit par loi ou décret, ou suite à un accord collectif dans le cadre de négociations sociales.

En effet, le ministre a indiqué que l’article 15 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse des salaires et des pensions de retraite dans les secteurs public et privé au titre des années 2026, 2027 et 2028. Toutefois, le montant de ces augmentations n’a pas été évoqué et sera fixé par décret.

S’agissant de l’application de la loi relative à l’organisation des contrats de travail et à l’interdiction de la sous-traitance, Issam Lahmar a indiqué que depuis l’entrée en vigueur du texte et jusqu’au 11 novembre 2025, 92 mille travailleurs ont été titularisés, principalement dans le secteur privé, grâce aux interventions des inspections du travail, sans compter les titularisations effectuées directement par les entreprises.

Il a, cependant, reconnu l’existence d'”entraves” dans la mise en œuvre de la loi concernant l’interdiction de la sous-traitance dans le secteur public.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que les résultats du concours de recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique seront publiés au mois de janvier prochain.

Il a également indiqué que le ministère élargit l’échange de ses bases de données avec d’autres institutions telles que la Poste tunisienne, l’Agence technique des transports terrestres, le ministère des Finances et la CNSS, afin de garantir l’encaissement des aides sociales par leurs véritables bénéficiaires notant que de nombreuses personnes perçoivent actuellement des prestations sans y avoir droit.