Le SPOT dénonce le non-paiement des sommes dues par la CNAM aux pharmaciens

Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a appelé, lundi, les autorités concernées à intervenir en raison du “non-paiement d’une partie des sommes dues par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au profit des pharmaciens, malgré la disponibilité des fonds après le payement des cotisations tripartites”.

Le syndicat a souligné dans son communiqué, que “la CNAM a décidé de ne pas régler une partie des sommes dues aux pharmaciens, malgré la disponibilité des fonds après le payement des cotisations tripartites, sans aucune justification légale ou logique, précisant que cette décision porte atteinte au principe de gestion du service public et à son engagement envers les accords et les législations.

Il a appelé le gouvernement et le ministère des affaires sociales à assumer pleinement leurs responsabilités et à intervenir en urgence pour mettre fin à ce qu’elle qualifie de “décision administrative abusive” indiquant que le SPOT se réserve le droit de prendre toutes les mesures institutionnelles et légales pour défendre la dignité de la profession et le droit de ses adhérents.

Le SPOT a affirmé que cet acte constitue “un précédent grave dans l’histoire de l’administration tunisienne et illustre le désengagement par la CNAM des clauses de l’accord et de ses obligations sociales”, selon le même communiqué.