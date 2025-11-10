Grande nouvelle : Ons Jabeur enceinte, la championne tunisienne dévoile sa grossesse sur Instagram

La championne tunisienne de tennis, Ons Jabeur, a partagé une merveilleuse nouvelle qui a enchanté ses fans ! Dans une vidéo publiée ce lundi sur Instagram, elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant.

Après une période difficile marquée par une dépression liée au rythme effréné des compétitions, cette annonce symbolise un nouveau souffle et un grand bonheur dans la vie de la joueuse.

Rayonnante et apaisée, Ons a confié avoir décidé de faire une pause pour se ressourcer et retrouver son équilibre, tout en promettant un retour éclatant sur les courts. « Les terrains devront attendre un peu », a-t-elle déclaré avec tendresse, impatiente d’accueillir, avec son mari, leur bébé prévu pour le mois d’avril prochain.