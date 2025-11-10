France : la justice ordonne la libération de Nicolas Sarkozy

Selon l’Agence France-Presse, la justice française a ordonné, ce lundi, la libération de l’ancien président Nicolas Sarkozy. Cette décision intervient alors que l’ex-chef de l’État faisait l’objet de procédures judiciaires qui ont marqué les dernières années de sa vie politique.

Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant les conditions de cette libération ni les suites que pourrait connaître l’affaire. Ce nouveau rebondissement relance le débat autour du traitement judiciaire réservé aux anciens dirigeants français et suscite de vives réactions dans le paysage politique national.