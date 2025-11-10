Abdelhamid Jelassi rejoint le mouvement de grève de la faim des détenus politiques

L’ancien dirigeant politique tunisien Abdelhamid Jelassi a annoncé, ce lundi 10 novembre 2025, le début d’une grève de la faim à minuit, une décision prise malgré la fragilité de son état de santé.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue au siège du parti Al Joumhouri, en présence des familles des détenus politiques, de leurs avocats et de militants. Ce mouvement s’inscrit dans une action collective de protestation menée par plusieurs figures politiques incarcérées dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État ». Parmi elles, Rached Ghannouchi et Issam Chebbi ont eux aussi adressé des messages de soutien et de résistance depuis leur cellule, affirmant leur détermination à défendre la liberté et la dignité malgré les conditions de détention.

Pendant ce temps, l’état de santé de Jaouhar Ben Mbarek, également en grève de la faim, suscite une vive inquiétude. Selon sa sœur et avocate, Dalila Ben Mbarek Msaddek, il ne serait plus en mesure de marcher seul. Face à cette situation alarmante, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a confirmé la gravité de son état, appelant à une intervention urgente pour éviter le pire.