Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des chutes de pluies éparses sont attendues cette nuit sur les régions du Nord. Elles seront temporairement, orageuses sur l’extrême Nord-Ouest et près des côtes du Cap Bon.

Les nuages seront passagers sur le reste des régions, selon les prévisions de l’Instiut National de la Météorologie (INM).

Le vent continue à souffler du secteur Ouest relativement fort à localement fort près des côtes et sur les hauteurs, faible à modéré ailleurs. La mer sera très agitée dans le Nord et localement agitée ailleurs.

Les températures nocturnes seront comprises généralement entre 12 et 17 degrés et seront aux alentours de 10 degrés sur les hauteurs Ouest.