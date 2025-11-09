Tunisie : Pluviométrie des dernières 24 heures

La Tunisie a enregistré durant les dernières 24 heures (du 7h samedi 8 novembre 2025 à 7h dimanche 2025) des quantités des pluies variables qui ont concerné notamment, les gouvernorats du nord. Les plus importantes ont été enregistrées à Aïn Drahem du gouvernorat de Jendouba 60 mm suivi de Beni Metir avec 20 mm, le barrage de Bouhertma 10 mm et Tabarka 8 mm.

Concernant les autres gouvernorats, les plus importantes quantités ont été enregistrées respectivement dans les gouvernorats de Bizerte, où elles ont atteint 10 mm à Metline et 8 mm à Rafraf et de Béjà avec 8 mm à Nefza et et 7mm à Amdoun. Le gouvernorat de Tunis n’a enregistré que 6 mm à Sidi Bousaîd. Idem pour le gouvernorat de l’Ariana où, les quantités de pluies ont atteint 6 mm ussi bien à Sidi Thabet qu’a Charfech.