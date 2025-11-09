« Sauvez ma fille » : l’appel bouleversant de la mère de la journaliste Chadha Haj Mbarek

Rachida Haj Mbarek, la mère de la journaliste incarcérée Chadha Haj Mbarek, a lancé un appel poignant aux autorités judiciaires pour qu’elles accélèrent la tenue de l’audience d’appel dans l’affaire “Instalingo”.

Dans un message publié sur Facebook, elle a exprimé son désespoir face à une attente devenue insupportable, appelant à un procès équitable et à la fixation rapide d’une date d’audience, après des mois d’immobilisme. Profondément préoccupée par la santé de sa fille, elle a également souligné l’urgence d’un traitement médical pour une tumeur nécessitant une intervention rapide. Pour rappel, Chadha Haj Mbarek, condamnée à cinq ans de prison dans l’affaire Instalingo, est détenue depuis octobre 2021.

Bien qu’un juge d’instruction ait ordonné sa libération et abandonné les charges, un appel du ministère public a prolongé sa détention. Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a, de son côté, dénoncé le retard du procès, estimant qu’il met gravement en péril la santé physique et psychologique de la journaliste.