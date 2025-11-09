Espoir contre le cancer : un nouveau traitement détruit les cellules cancéreuses sans affecter les saines

Des scientifiques de l’Université Northwestern aux États-Unis ont réalisé une avancée prometteuse dans la lutte contre le cancer grâce à une nouvelle approche thérapeutique capable d’éliminer les cellules cancéreuses sans nuire aux cellules saines.

Leur méthode consiste à transformer un médicament chimique courant en nanoparticules ultra-fines, permettant de cibler avec une grande précision les cellules malades tout en préservant les tissus environnants. Cette innovation pourrait révolutionner les traitements anticancéreux, en réduisant les effets secondaires souvent associés à la chimiothérapie.

Bien que des essais cliniques supplémentaires soient encore nécessaires, les premiers résultats publiés suscitent un immense espoir quant à l’émergence de thérapies plus sûres, plus efficaces et mieux tolérées par les patients.