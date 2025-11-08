Ras Jedir : la Douane tunisienne saisit 1,5 million de dinars en devises étrangères

Les agents de la Douane tunisienne au poste frontalier de Ras Jedir ont réussi, le 7 novembre 2025, à déjouer une importante tentative de contrebande de devises à destination de l’étranger.

Lors d’un contrôle minutieux d’un véhicule immatriculé à l’étranger sur le point de quitter le territoire, les douaniers ont découvert 400 000 euros et 40 000 dollars, soit l’équivalent d’environ 1,5 million de dinars tunisiens, habilement dissimulés à l’intérieur du véhicule. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Douane tunisienne pour lutter contre le trafic illicite de devises et la fuite de capitaux.

Un procès-verbal de saisie a été immédiatement dressé, et le parquet a ordonné la transmission du dossier aux services de sécurité compétents afin de poursuivre l’enquête et d’identifier les responsables de cette tentative de contrebande.