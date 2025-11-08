Marseille – Brest : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois ce samedi 8 novembre 2025 à 17h au stade Orange Vélodrome, pour la 12ᵉ journée de Ligue 1.

Diffusion en direct

Le match sera diffusé en exclusivité sur beIN Sports 1.

Un rendez-vous clé pour les deux équipes

Marseille veut s’imposer à domicile pour rester dans la course aux places européennes. Porté par le Vélodrome, l’OM vise une victoire qui confirmerait ses ambitions.

En face, Brest arrive sans complexe. L’équipe bretonne espère bousculer l’un des favoris du championnat et ramener un résultat positif du sud de la France.

📺 Chaîne : beIN Sports 1

🕔 Coup d’envoi : samedi 8 novembre 2025 à 17h00

🏟️ Stade : Orange Vélodrome, Marseille