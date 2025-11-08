Espanyol Barcelone – Villarreal : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le RCDE Stadium accueillera ce samedi 8 novembre 2025 à 21h00 la rencontre entre l’Espanyol Barcelone et Villarreal, pour la 12ᵉ journée de Liga.

Diffusion en direct

Le match Espanyol Barcelone – Villarreal sera diffusé en direct sur beIN Sports 2.

Une affiche équilibrée

L’Espanyol, fort à domicile, veut confirmer sa bonne forme du moment. Le Villarreal, en quête de régularité, espère repartir de Barcelone avec un succès précieux. Un match ouvert en perspective, où chaque détail pourrait faire la différence.

📺 Chaîne : beIN Sports 2

🕘 Coup d’envoi : samedi 8 novembre 2025 à 21h00

🏟️ Stade : RCDE Stadium (Barcelone)

🏆 Compétition : Liga – 12ᵉ journée