Ariana : ouverture d’un nouvel espace citoyen pour des produits à prix préférentiels

Un nouvel espace citoyen dédié aux produits de consommation à prix préférentiels a ouvert ses portes à Ariana, le jeudi 6 novembre 2025, en présence de plusieurs responsables et structures concernées, selon la direction régionale du commerce et du développement des exportations.

Ce centre met à la disposition des habitants une vaste sélection de produits essentiels — fruits, légumes, viandes, poissons, volailles, œufs, fromages, fruits secs, épices, produits de nettoyage, miel et articles artisanaux — le tout à des tarifs avantageux. Aménagé comme un centre commercial moderne, l’espace, situé à proximité de l’échangeur d’El Escale sur la route de Raoued, dispose également d’un parking pour accueillir les visiteurs.

Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 19h, ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts de l’État visant à soutenir le pouvoir d’achat et à renforcer la solidarité économique à l’échelle locale.