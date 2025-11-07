Le temps connaîtra, à partir de ce vendredi 7 novembre 2025, des perturbations météorologiques qui se poursuivront jusqu’au dimanche 9 novembre, selon un bulletin spécial du Observatoire tunisien de la météo et du climat consacré au suivi de la situation météorologique.

Des averses orageuses importantes sont attendues, touchant d’abord les régions du nord et de l’extrême nord, avant de s’étendre progressivement au reste du pays avec des quantités considérables de pluie.

L’Observatoire a également indiqué qu’un deuxième important creux dépressionnaire est prévu à partir de la mi-novembre jusqu’au 20 novembre.