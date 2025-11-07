Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, une légère baisse des températures est attendue, avec des maximales oscillant entre 14 et 22°C.

Le temps sera généralement nuageux, accompagné de pluies orageuses, parfois abondantes, sur les régions du nord et localement au centre, tandis que le reste du pays connaîtra des passages nuageux.

Le vent soufflera de secteur ouest, fort sur les côtes nord et faible à modéré sur les autres régions. La mer sera très agitée au nord et agitée ailleurs.