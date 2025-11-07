Tunisie : lancement imminent des premières opérations de chirurgie robotique à l’hôpital Charles Nicolle

La Tunisie s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans le domaine médical avec le lancement imminent de tests pilotes en chirurgie robotique, notamment dans la chirurgie thoracique. Selon le professeur Abdessalem Hentati, président de la Société tunisienne de chirurgie thoracique, un robot chirurgical a récemment été acquis et installé à l’hôpital universitaire Charles Nicolle de Tunis, où les premières interventions expérimentales seront bientôt réalisées.

Parallèlement, la Tunisie se prépare à effectuer sa première greffe de poumon à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax, prévue d’ici la fin de l’année ou début 2026. Lors du 1er Congrès arabe de chirurgie thoracique et du 4e Congrès tunisien de la discipline, le directeur général de la santé, Walid Naïja, a souligné l’engagement du ministère à renforcer ce domaine, en créant de nouveaux services spécialisés et en mettant en œuvre un programme national de chirurgie robotique. Pionnière dans la région depuis 1951, la Tunisie continue ainsi d’affirmer son rayonnement régional et international en matière de chirurgie thoracique, un domaine où elle a également compté des figures emblématiques comme Habiba Jelani, première femme arabe spécialisée dans cette discipline.

Ce congrès, réunissant des experts de plus de 18 pays arabes et 9 pays étrangers, met en avant les avancées technologiques, notamment l’usage de l’intelligence artificielle dans le diagnostic précoce du cancer du poumon, ainsi que les innovations en suivi post-opératoire à distance et dans la lutte contre les maladies respiratoires en milieu arabe.