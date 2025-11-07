El Haouaria : huit personnes arrêtées pour avoir incendié le drapeau national dans une école primaire

Un acte choquant s’est produit à l’école primaire Aben, dans la délégation de El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), où huit individus ont procédé, jeudi 6 novembre, à l’arrachage puis à l’incendie du drapeau tunisien.

Selon le conseiller régional Béchir Ettabib, les auteurs ont également affiché une pancarte portant des inscriptions jugées extrémistes et contraires aux valeurs de la République, affirmant que « ce drapeau contient du polythéisme ». Les forces de sécurité de Menzel Témime sont rapidement intervenues et ont arrêté les suspects, qui ont reconnu les faits. Ettabib a salué la réactivité des unités de police et de la garde nationale, tout en appelant à renforcer la surveillance des établissements publics et scolaires à travers l’installation de caméras de sécurité afin de prévenir de tels agissements.

Ce n’est pas la première fois qu’un incident similaire survient : en 2018, deux élèves avaient déjà brûlé le drapeau national au collège 23 Janvier de Béni Khalled, un geste qui avait suscité une vive indignation.