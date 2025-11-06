Vol au Louvre : un influenceur TikTok arrêté pour le « casse du siècle » à 88 millions d’euros

Les autorités françaises ont arrêté un influenceur connu sur TikTok et YouTube sous le nom de « Doudou Cross Bitume », de son vrai nom Abdallah N., âgé de 39 ans, pour son implication présumée dans le vol de bijoux historiques au musée du Louvre.

Ancien champion de musculation et figure populaire du motocrós, il est soupçonné d’avoir participé à ce que la presse appelle déjà « le vol du siècle », dont le butin est estimé à 88 millions d’euros. Selon les enquêteurs, Abdallah aurait fait partie d’un duo ayant utilisé une grue pour pénétrer dans la galerie Apollon du musée, le 19 octobre dernier, et dérober plusieurs pièces précieuses. Arrêté le 29 octobre, il fait désormais face à des accusations de vol en bande organisée et de complot criminel.

Originaire d’Aubervilliers, le trentenaire s’était fait connaître il y a plusieurs années grâce à ses vidéos spectaculaires sur YouTube et Dailymotion, où il se mettait en scène au guidon de sa moto sur les routes de Paris. Ces derniers temps, il s’était tourné vers TikTok, partageant des séances d’entraînement et des tutoriels de conduite pour les jeunes.