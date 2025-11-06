Tunisie : le Parti des Travailleurs exige la libération immédiate de Jawher Ben Mbarek

Le Parti des Travailleurs a réaffirmé son opposition ferme aux arrestations arbitraires, aux procès d’opinion et aux atteintes aux droits fondamentaux, appelant à la libération immédiate de l’activiste Jawher Ben Mbarek.

Dans un communiqué publié récemment, le parti a exprimé sa profonde inquiétude quant à la dégradation de l’état de santé du militant, actuellement en grève de la faim sauvage pour protester contre sa détention. Il a également tenu à soutenir sa famille et à tenir les autorités pénitentiaires et le ministère de la Justice pour responsables de toute conséquence grave pouvant survenir.

Le Parti des Travailleurs a enfin exhorté l’ensemble des forces démocratiques, progressistes et du milieu universitaire à se mobiliser d’urgence pour défendre Jawher Ben Mbarek et dénoncer ce qu’il qualifie de dérive autoritaire inquiétante.