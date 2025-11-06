The Voice MBC : la Tunisienne Ons Ben Saïd séduit le jury et rejoint l’équipe de Nassif Zeytoun

La jeune chanteuse tunisienne Ons Ben Saïd a brillamment séduit le public et le jury lors de sa participation à la sixième saison de l’émission The Voice, diffusée chaque mercredi sur la chaîne MBC.

Elle a ouvert sa prestation par un superbe mawwal intitulé « Wahch Essara », avant d’interpréter avec émotion la chanson « Rakib Ala El Hamra ». Sa voix puissante et son interprétation authentique ont conquis les coachs, notamment le chanteur Nassef Zeytoun, qu’elle a choisi de rejoindre, sous les applaudissements enthousiastes du jury et du public.