Sidi Bou Ali : la colère monte à Ouled Ali face à l’absence de transport scolaire

La localité d’Ouled Ali, relevant de Sidi Bou Ali dans le gouvernorat de Sousse, connaît une nouvelle vague de mécontentement en raison de l’absence persistante de transport scolaire, une situation qui pénalise fortement les élèves et leurs familles.

Selon Omrane Ben Anaya, membre du conseil local, la région souffre d’un manque chronique de moyens de transport, contraignant les parents à improviser des solutions précaires pour assurer la scolarité de leurs enfants. Malgré plusieurs protestations et les promesses formulées par les autorités, la situation reste inchangée : le seul bus mis à disposition serait dans un état de dégradation avancé, mettant même en danger la sécurité des élèves.

Face à cette impasse, les habitants réclament une intervention urgente et l’arrivée de nouveaux véhicules afin de garantir un service de transport scolaire fiable, sûr et respectueux des droits des enfants à l’éducation.