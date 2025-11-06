Ben Arous : un supporter grièvement brûlé après une électrocution dans le métro

Un grave accident s’est produit ce soir à bord du métro de Ben Arous, où un supporter d’une équipe sportive a été brûlé au troisième degré après avoir été électrocuté.

Selon les premières informations, l’incident est survenu alors que le jeune homme, encore euphorique après le match de son équipe, agitait fièrement son drapeau par la porte ouverte du métro. En se penchant trop près, il aurait accidentellement touché les câbles électriques aériens, provoquant une violente décharge. Les agents de la Protection civile sont rapidement intervenus pour lui administrer les premiers secours avant de le transférer en urgence à l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

Son état de santé reste critique, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et renforcer les mesures de sécurité dans les transports publics.