Tennis : Malek Jaziri suspendu 9 mois et sanctionné de 5 000 dollars pour corruption présumée

L’Association internationale de tennis a annoncé la suspension du joueur tunisien Malek Jaziri pour une durée de neuf mois, accompagnée d’une amende de 5 000 dollars (environ 15 000 dinars tunisiens), suite à une violation des règles déontologiques de la fédération.

Selon le communiqué officiel, cette décision fait suite à une enquête ayant révélé l’implication de Jaziri dans l’achat et la revente de « wild cards », des invitations réservées aux joueurs non classés pour participer à des tournois majeurs. Actuellement entraîneur de l’équipe tunisienne pour la Coupe Davis et considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire de la Tunisie, Jaziri avait atteint en 2019 la 42ᵉ place mondiale, un record pour un joueur tunisien.

Cette sanction constitue un coup dur pour sa carrière et a suscité des réactions contrastées dans le milieu sportif, tant en Tunisie qu’à l’international, entre étonnement et désapprobation.