Coopération technique : L’ATCT reporte l’intégration des enseignants suppléants

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a affirmé, ce mercredi, que la récente décision du ministère de l’Éducation, portant exceptionnellement sur le report de l’intégration des enseignants et professeurs suppléants exerçant dans le cadre de la coopération technique au début de l’année scolaire 2026-2027, est une décision systématique qui concerne l’ensemble des nouveaux recrutés et des contractuels dans les pays du Golfe, notamment au Sultanat d’Oman, et ce pour une durée d’un an.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’ATCT appelle tous les enseignants suppléants exerçant dans le cadre de la coopération technique dans les pays du Golfe, en particulier ceux contractuels avec le ministère omanais de l’Éducation, à ne pas quitter leurs postes avant la fin de l’année scolaire en cours, afin d’assurer le bon déroulement des cours dans les établissements éducatifs omanais et d’éviter tout dysfonctionnement pouvant résulter d’un départ anticipé.

“Aucune demande de fin de détachement ou de démission ne sera acceptée avant la fin de l’année scolaire actuelle (2025-2026), sauf cas de force majeure dûment justifiés par des documents officiels”, ajoute le communiqué.